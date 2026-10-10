A Bad Blunder by Neuer
FC Bayern Concedes the Fastest Goal in History
Barely eight seconds into the game, Bayern goalkeeper Manuel Neuer was already having to fish the ball out of the net. The Munich native made a costly blunder that would go down in Bundesliga history.
Kickoff for Bayern, a back pass to goalkeeper Manuel Neuer—but he carelessly fumbled the ball. Augsburg’s Robin Fellhauer then had only to tap it into the empty net. That’s how the fastest goal in Bundesliga history was scored.
Karim Bellarabi and Kevin Volland had previously shared the record. Both needed just nine seconds to score. Bellarabi set the record on August 23, 2014, against Borussia Dortmund, before Volland tied it almost exactly one year later, on August 22, 2015, with his goal against Bayern Munich.
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