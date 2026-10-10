FC Bayern kassiert schnellstes Tor der Geschichte

Gerade einmal acht Sekunden waren gespielt, da musste Bayern-Keeper Manuel Neuer bereits den Ball aus dem Netz holen. Der Münchner leistete sich einen folgenschweren Schnitzer, der in die Bundesliga-Geschichte eingehen sollte.
Anstoß für die Bayern, Rückpass auf Keeper Manuel Neuer – doch der verliert leichtsinnig den Ball. Augsburgs Robin Fellhauer muss daraufhin nur noch ins leere Tor einschieben. So fiel der schnellste Treffer der Bundesliga-Geschichte.
Karim Bellarabi und Kevin Volland teilten sich bislang den Rekord. Beide benötigten für ihren Treffer nur neun Sekunden. Bellarabi stellte die Bestmarke am 23. August 2014 gegen Borussia Dortmund auf, ehe Volland fast auf den Tag genau ein Jahr später, am 22. August 2015, mit seinem Tor gegen Bayern München gleichzog.
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