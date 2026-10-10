FC Bayern kassiert schnellstes Tor der Geschichte

Karim Bellarabi und Kevin Volland teilten sich bislang den Rekord. Beide benötigten für ihren Treffer nur neun Sekunden. Bellarabi stellte die Bestmarke am 23. August 2014 gegen Borussia Dortmund auf, ehe Volland fast auf den Tag genau ein Jahr später, am 22. August 2015, mit seinem Tor gegen Bayern München gleichzog.