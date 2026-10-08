Eine Matchankündigung, die komplett viral ging

Damit der SV Frastanz mehr Zuschauer auf den Fußballplatz bekommt, ließ man sich was einfallen und lockt seine Fans mit kreativen Videos. Eines davon wurde mittlerweile millionenfach angeklickt. Auch zum Erstaunen von Sportchef Joachim Gassner, selbst ein Hauptdarsteller im Clip.
Zuschauer auf die Fußballplätze zu bekommen, ist gar nicht mehr so einfach. Viele findige Funktionäre und Spieler überlegen sich darum Möglichkeiten, ihre Vereine für die Fans attraktiver zu machen. So auch der SV Frastanz, der seit ungefähr einem Jahr mit kreativen und witzigen Videos seine Heimspiele in der Vorarlbergliga ankündigt. Und eines davon ging vor einiger Zeit komplett viral, wurde mittlerweile schon 2,2 Millionen Mal angeklickt, 220.000 Mal wurde darauf reagiert.
Mit Perücke
Zu sehen ist ein fingierter Handtaschendiebstahl am Frastanzer Fußballplatz, der mit einem Kopfsprung des Einsergoalies in die Werbebande endet. „Das war Wahnsinn, das Video hatte innerhalb kürzester Zeit ein paar Hundert Aufrufe, am nächsten Morgen waren es 4000. Und dann ging es schnell“, erzählt Sportchef Joachim „Jogi“ Gassner, selbst Hauptdarsteller im Video – mit Damenperücke. „Unsere anderen Videos haben auch immer viele Aufrufe, aber es muss sich wohl jemand wehtun, damit es den Leuten gefällt“, fügt er achselzuckend hinzu.
Die Marketing-Idee trägt jedenfalls Früchte, in der Liga ist man der Zuschauermagnet. „Man muss etwas bieten, DJ und Barbetrieb haben wir auch immer“, so Gassner.
Am Samstag gastieren die Frastanzer, die derzeit mit vier Siegen und vier Niederlagen auf Platz acht liegen, in Hörbranz. Und da wollen sie mit ihren Fans einen Schritt in Richtung obere Tabellenhälfte machen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.