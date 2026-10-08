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Wegen Bandensprung

Eine Matchankündigung, die komplett viral ging

Fußball Dritte Liga
08.10.2026 19:25
Drei Siege konnten die Frastanzer in dieser Saison schon einfahren.
Drei Siege konnten die Frastanzer in dieser Saison schon einfahren.(Bild: Verein)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Damit der SV Frastanz mehr Zuschauer auf den Fußballplatz bekommt, ließ man sich was einfallen und lockt seine Fans mit kreativen Videos. Eines davon wurde mittlerweile millionenfach angeklickt. Auch zum Erstaunen von Sportchef Joachim Gassner, selbst ein Hauptdarsteller im Clip.

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Zuschauer auf die Fußballplätze zu bekommen, ist gar nicht mehr so einfach. Viele findige Funktionäre und Spieler überlegen sich darum Möglichkeiten, ihre Vereine für die Fans attraktiver zu machen. So auch der SV Frastanz, der seit ungefähr einem Jahr mit kreativen und witzigen Videos seine Heimspiele in der Vorarlbergliga ankündigt. Und eines davon ging vor einiger Zeit komplett viral, wurde mittlerweile schon 2,2 Millionen Mal angeklickt, 220.000 Mal wurde darauf reagiert.

Mit Perücke
Zu sehen ist ein fingierter Handtaschendiebstahl am Frastanzer Fußballplatz, der mit einem Kopfsprung des Einsergoalies in die Werbebande endet. „Das war Wahnsinn, das Video hatte innerhalb kürzester Zeit ein paar Hundert Aufrufe, am nächsten Morgen waren es 4000. Und dann ging es schnell“, erzählt Sportchef Joachim „Jogi“ Gassner, selbst Hauptdarsteller im Video – mit Damenperücke. „Unsere anderen Videos haben auch immer viele Aufrufe, aber es muss sich wohl jemand wehtun, damit es den Leuten gefällt“, fügt er achselzuckend hinzu.

Die Marketing-Idee trägt jedenfalls Früchte, in der Liga ist man der Zuschauermagnet. „Man muss etwas bieten, DJ und Barbetrieb haben wir auch immer“, so Gassner.

Am Samstag gastieren die Frastanzer, die derzeit mit vier Siegen und vier Niederlagen auf Platz acht liegen, in Hörbranz. Und da wollen sie mit ihren Fans einen Schritt in Richtung obere Tabellenhälfte machen.

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