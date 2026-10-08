Eine Matchankündigung, die komplett viral ging

Mit Perücke

Zu sehen ist ein fingierter Handtaschendiebstahl am Frastanzer Fußballplatz, der mit einem Kopfsprung des Einsergoalies in die Werbebande endet. „Das war Wahnsinn, das Video hatte innerhalb kürzester Zeit ein paar Hundert Aufrufe, am nächsten Morgen waren es 4000. Und dann ging es schnell“, erzählt Sportchef Joachim „Jogi“ Gassner, selbst Hauptdarsteller im Video – mit Damenperücke. „Unsere anderen Videos haben auch immer viele Aufrufe, aber es muss sich wohl jemand wehtun, damit es den Leuten gefällt“, fügt er achselzuckend hinzu.