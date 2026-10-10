Zells Lebensversicherung hofft auf bessere Liga

So wie er sich selbst als Spieler einschätzt, liefert er also auch ab. „Ich bin aggressiv, immer gefährlich für das gegnerische Tor und ein guter Schütze“, beschrieb sich der slowenische Nationalspieler. Der neben dem Eis nicht nur die Papa-Rolle bestens ausfüllt, sondern eigentlich ein ganz ruhiger Typ ist. „Ich bin ein zurückhaltender Mensch, ruhe mich gerne aus und verbringe viel Zeit mit der Familie“, ist der Linksschütze privat kaum wieder zu erkennen.