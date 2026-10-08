Geschlagen und beraubt: Trio demütigte Obdachlosen

Sein Verteidiger zeichnet das Bild einer verkorksten Jugend: mit elf Jahren aus den Niederlanden ins Montafon gezogen, nie richtig Anschluss gefunden, zum Außenseiter geworden. Dann die falschen Freunde, Alkohol und Drogen. Doch Staatsanwalt Philipp Höfle lässt die schwierige Vergangenheit nicht als Entschuldigung gelten. „Ja, eine Suchtkomponente ist bei Ihnen gegeben, aber hören Sie auf, sich selbst zu bemitleiden. Sie sind bei Gericht ein alter Bekannter. Sie sind verantwortlich für sich und Ihre Taten.“ Auch die Richterin hält dem 19-Jährigen vor, bereits eine Woche nach seiner letzten Verurteilung erneut straffällig geworden zu sein. Weitere Ermittlungen laufen.