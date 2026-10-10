Werner ist ein „Heiliger“ für arme Tiere in Not

Werner Heilinger weiß heute gar nicht mehr, wann, wie oder warum die Liebe zu Tieren überhaupt angefangen hat: „Es war halt schon seit meiner Kindheit so. Und es sollte doch normal sein, dass man einem Tier hilft, wenn es Hilfe braucht.“ Ja, sollte es. Doch leider beweisen viele Fälle, dass das nicht immer so ist. Dass in die andere Richtung geschaut wird. Es an Empathie an allen Ecken und Enden fehlt.