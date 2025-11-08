Strenge Behörden zwingen Krampusse in die Knie

Was unterscheidet Krampus und Perchten?

- Der Krampus ist eine Schreckgestalt und traditioneller Begleiter des Heiligen Nikolaus am 5. und 6. Dezember. Mit Ketten, Glocken und einer Rute ausgestattet, zieht der Krampus durch die winterlichen Straßen.

- Perchten unterscheiden sich in Bedeutung und ihrem Auftreten vom Krampus. Sie treten meist in den Rauhnächten zwischen Weihnachten und Neujahr auf.