Lauf abgesagt

Strenge Behörden zwingen Krampusse in die Knie

Salzburg
08.11.2025 07:00
Heuer findet der Halleiner Altstadtlauf nicht statt
Heuer findet der Halleiner Altstadtlauf nicht statt(Bild: Gregor Semrad)

Immense Sicherheitsauflagen und unüberschaubare Kosten! Der traditionelle Lauf durch die Halleiner Altstadt fällt heuer aus. Der Veranstalter zog die Notbremse: „Das ist für uns alles nicht umsetzbar.“ 

0 Kommentare

„Die Veranstaltung ist seit jeher ein Minus-Geschäft für uns, aber so geht es leider gar nicht“, betont Mario Schmidt. Der Obmann der Halleiner Igonta Pass hat es sich nicht leicht gemacht – und sagte jetzt schweren Herzens den traditionellen Krampuslauf durch die Halleiner Innenstadt ab.

Warum? Erstmals ist die Bezirkshauptmannschaft für die Genehmigung der Traditionsveranstaltung am ersten Adventsonntag zuständig. Und die Behörden forderten von Schmidt enorme Sicherheitsauflagen, etwa beleuchtete Fluchtwege samt Notstrom-Versorgung sowie Straßenbarrieren.

Daten & Fakten

Was unterscheidet Krampus und Perchten?

- Der Krampus ist eine Schreckgestalt und traditioneller Begleiter des Heiligen Nikolaus am 5. und 6. Dezember. Mit Ketten, Glocken und einer Rute ausgestattet, zieht der Krampus durch die winterlichen Straßen.

- Perchten unterscheiden sich in Bedeutung und ihrem Auftreten vom Krampus. Sie treten meist in den Rauhnächten zwischen Weihnachten und Neujahr auf.

„Das war das für uns nicht umsetzbar“, sagt Schmidt. Auch für die Kosten für die Polizei-Überwachung hätte der Verein aufkommen müssen. In den vergangenen Jahren besuchten stets zwischen 4000 und 6000 Menschen den Lauf.

Zitat Icon

Im Jänner starten wir die Vorbereitungen für den Altstadtlauf 2026. Der wird dann sicherlich stattfinden.

Mario Schmidt, Igonta Pass

Schmidt blickt jedoch bereits nach vorne: „Im Jänner starten wir die Vorbereitungen für den Altstadtlauf 2026. Der wird dann sicherlich stattfinden.“

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Salzburg

