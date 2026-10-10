Mit 13 Jahren leitete Christian die Hochhausübung

Rauch in mehreren Etagen, vermisste Menschen und Verletzte: Die Feuerwehrjugend in Amstetten (NÖ) musste ein anspruchsvolles Szenario bewältigen. Christian Jauk übernahm dabei das Kommando – und überzeugte die erfahrenen Funktionäre.
Wo sonst erfahrene Einsatzkräfte den Überblick behalten müssen, übernahm diesmal ein Jugendlicher die Leitung: Christian Jauk führte die Feuerwehrjugend des Abschnitts Amstetten-Stadt durch einen simulierten Hochhausbrand. Der erst 13-Jährige koordinierte die Aufgaben souverän.
Schauplatz war der frühere „Schwesternturm“ des Landesklinikums Amstetten. Angenommen wurde ein Brand, bei dem mehrere Personen gefunden und gerettet werden mussten.
Durch Rauch mehrere Etagen hinauf
Die Jugendlichen arbeiteten sich durch Rauch nach oben, suchten nach Vermissten und organisierten deren Rettung. Geschminkte Statisten sorgten für realistische Bedingungen. Als Verletzte eingesetzte Puppen mussten mit Tragen hinuntergebracht werden. Auch der Hubsteiger der Feuerwehr Amstetten kam zum Einsatz.
Neben der Menschenrettung standen das Kennenlernen moderner Einsatzgeräte und die Zusammenarbeit der verschiedenen Jugendgruppen im Mittelpunkt. Die Übung gilt als größte jährlich stattfindende ihrer Art im Bezirk Amstetten.
Besonderes Lob für den jungen Einsatzleiter
„Ihr habt eines der schwierigsten Szenarien bravourös gemeistert“, lobte Abschnittsfeuerwehrkommandant Stefan Schaub. Gemeinsam mit Jugendsachbearbeiter Franz Maierhofer hob er besonders Christians Leistung hervor: Der junge Einsatzleiter habe die Übung souverän und beinahe wie ein routinierter Aktiver geleitet.
Die Feuerwehr Amstetten hatte das Szenario ausgearbeitet. Zum Abschluss lud sie die Zehn- bis 15-Jährigen zu einer Jause ein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.