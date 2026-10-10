Mit 13 Jahren leitete Christian die Hochhausübung

Durch Rauch mehrere Etagen hinauf

Die Jugendlichen arbeiteten sich durch Rauch nach oben, suchten nach Vermissten und organisierten deren Rettung. Geschminkte Statisten sorgten für realistische Bedingungen. Als Verletzte eingesetzte Puppen mussten mit Tragen hinuntergebracht werden. Auch der Hubsteiger der Feuerwehr Amstetten kam zum Einsatz.