Gleichenberger Bahn fährt nächstes Jahr weiter

Betrieb wieder für ein Jahr gesichert

Am Freitag fanden am Landesbahnhof Feldbach die Feierlichkeiten zum 95. Jubiläum der Regionalbahn statt. Dabei wurde nicht nur die Geschichte der Strecke beleuchtet, sondern auch ein Blick in die Zukunft geworfen: „Der ,Dschungelexpress‘ wird auch im nächsten Jahr wie gewohnt zwischen Feldbach und Bad Gleichenberg verkehren, die Landesmittel in der Höhe von knapp über 213.000 Euro sollen in der nächsten Regierungssitzung beschlossen werden“, verkündete FPÖ-Verkehrslandesrätin Claudia Holzer.