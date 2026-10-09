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95. Jubiläum

Gleichenberger Bahn fährt nächstes Jahr weiter

Steiermark
09.10.2026 18:00
Feierten 95 Jahre Gleichenberg Bahn: Steiermarkbahn-GF Peter Kronberger, Verkehrslandesrätin ...
Feierten 95 Jahre Gleichenberg Bahn: Steiermarkbahn-GF Peter Kronberger, Verkehrslandesrätin Claudia Holzer, Steiermärkische-Landesbahnen-Direktor Ronald Kiss und Verkehrsverbund-Chef Peter Gspaltl.(Bild: StB/Harry Schiffer)
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Von Steirerkrone

Die Gleichenberger Bahn feiert 95. Jubiläum – und im Zuge der Feierlichkeiten gab es auch eine frohe Botschaft: Die Traditionsstrecke zwischen Feldbach, Gnas und Bad Gleichenberg wird auch nächstes Jahr weiter befahren. Ein Aus des sogenannten „Dschungelexpress“ ist schon mehrmals diskutiert worden. 

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Seit 1931 fährt die Gleichenberger Bahn auf einer 21 Kilometer langen Strecke von Feldbach über Gnas nach Bad Gleichenberg. Die besondere Streckenführung mitten durch das malerische südoststeirische Hügelland – sehr kurvenreich und mit Steigungen von bis zu 42 Promille – verlieh der Bahn im Volksmund die charmante Bezeichnung „Dschungelexpress“. 

Über Jahrzehnte hinweg war die elektrisch betriebene Gleichenberger Bahn eine wichtige Verbindung für Einheimische, zugleich aber auch Zubringer für den Kurort und Tourismusschulstandort Bad Gleichenberg. Im Rahmen zahlreicher Sonderfahrten spielt der „Dschungelexpress“ auch für Ausflügler und Bahnnostalgiker eine touristische Rolle. 

Betrieb wieder für ein Jahr gesichert
Am Freitag fanden am Landesbahnhof Feldbach die Feierlichkeiten zum 95. Jubiläum der Regionalbahn statt. Dabei wurde nicht nur die Geschichte der Strecke beleuchtet, sondern auch ein Blick in die Zukunft geworfen: „Der ,Dschungelexpress‘ wird auch im nächsten Jahr wie gewohnt zwischen Feldbach und Bad Gleichenberg verkehren, die Landesmittel in der Höhe von knapp über 213.000 Euro sollen in der nächsten Regierungssitzung beschlossen werden“, verkündete FPÖ-Verkehrslandesrätin Claudia Holzer.

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Gleichenberger Bahn: Betrieb ist vorerst gesichert
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Die mögliche Einstellung der von der Steiermarkbahn betriebenen Verbindung ist immer wieder emotional diskutiert worden. Zuletzt wurde vor rund fünf Jahren der Personenverkehr weiter reduziert, der Fortbestand war bis 2026 gesichert. 

„95 Jahre Gleichenberger Bahn stehen für eine einzigartige Verbindung von Eisenbahngeschichte, Menschen und Region. Umso erfreulicher ist es, dass diese besondere Bahn auch im kommenden Jahr unterwegs sein wird. Die angekündigte Verlängerung ist ein wichtiges Signal und gibt uns die Möglichkeit, die Erfolgsgeschichte der Gleichenberger Bahn weiterzuschreiben“, betonen Ronald Kiss (Direktor Steiermärkische Landesbahnen) und Steiermarkbahn-Boss Peter Kronberger.

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