Gleichenberger Bahn: Betrieb ist vorerst gesichert

Land will doch Geld in die Hand nehmen

Nun die Überraschung: Das Land als Eigentümer ist doch wieder bereit, Geld in die Hand zu nehmen. Wie Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang mitteilte, würde man die Infrastrukturkosten bis 2024 übernehmen - falls die Region bis Ende März ein Konzept vorlegt und die restliche Finanzierung übernimmt.