26 Prozent der Vorarlberger Haushalte autofrei

Geld sparen

In Vorarlberg sind 26 Prozent der Haushalte komplett autofrei, 53 Prozent haben einen und 21 Prozent zwei oder mehr Pkw. Schenk ist aber überzeugt, dass Verbesserungen im Öffi-Netz, bei den Radwegen und bei Sharing-Angeboten noch mehr Haushalte auf ein Auto verzichten könnten. Damit ließe sich weiter Geld sparen. Schenk hofft zudem, dass Unternehmen in Zukunft noch mehr Wert auf ein Mobilitätsmanagement legen.