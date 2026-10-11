Spaziergang zwischen Seeufer und Alpenblick

Direkter Seezugang

Dass man heute so unbeschwert entlang dieses Abschnitts am Bodenseeufer flanieren kann, ist keine Selbstverständlichkeit. Die ehemalige Rhomberg-Kaserne in Lochau versperrte über viele Jahre durch Zäune den öffentlichen Zugang zum See. Erst nach dem Abzug des Bundesheeres und dem Verkauf des Geländes konnte die Gemeinde den direkten Seezugang für die Öffentlichkeit rückbauen und renaturieren. Auch das historische Kasernengebäude wurde umgestaltet. Heute beherbergt das Areal das „Seehotel Am Kaiserstrand“, Luxuswohnungen sowie ein Gesundheitszentrum. Entlang der Strecke Richtung Lindau bestimmen Wasser, Ufergehölze und die Weite des Sees das Landschaftsbild. Je nach Wasserstand reicht der See bis unmittelbar an die Uferzone heran, an anderen Stellen zeigen sich flache Bereiche mit Steinen, Treibholz und Ufervegetation. An klaren (Herbst-)Tagen hat man Sicht bis auf die Insel-Stadt Lindau im benachbarten Deutschland, während im Hintergrund die Silhouette der Alpen den Horizont begrenzt.