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Spaziergang zwischen Seeufer und Alpenblick

Vorarlberg
11.10.2026 12:02
Die Weite des Bodensees lässt sich auf dieser Route besonders gut genießen.
Die Weite des Bodensees lässt sich auf dieser Route besonders gut genießen.(Bild: Rubina Bergauer)
Porträt von Rubina Bergauer
Von Rubina Bergauer

Der Uferweg von Lochau in Vorarlberg in Richtung Hörbranz und Lindau verbindet entspannte Bewegung mit schönen Ausblicken und führt entlang eines abwechslungsreichen Abschnitts am Bodensee.

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Bei der „Alten Fähre“ in Lochau beginnt eine gemütliche Tour, die dem Ufer des Bodensees in Richtung Hörbranz und weiter bis nach Lindau folgt. Das markante Gastro-Schiff hat eine interessante Geschichte – es handelt sich um die 1939 erbaute „MF Meersburg II“ (später in „Konstanz“ umbenannt), die jahrzehntelang als Autofähre zwischen Konstanz und Meersburg verkehrte und bis zu 600 Passagiere transportieren konnte.

Ruheplätzchen am Bodenseeufer.
Ruheplätzchen am Bodenseeufer.(Bild: Rubina Bergauer)

Seit seiner Ausmusterung 1975 liegt das Schiff fest im Lochauer Hafen vor Anker und dient heute als kulinarisches Wahrzeichen mit Blick auf die Bregenzer Bucht. Vom Hafen aus folgt man dem Uferweg in nördliche Richtung. Nach nur wenigen Metern wird das sogenannte Schwarzbad Lochau passiert. Das Naturbad verdankt seinen Namen historischen Aufzeichnungen zufolge den dunkleren Kieselsteinen sowie dem dichten Baumbestand, der das flache Uferwasser in einem dunklen Farbton erscheinen lässt.

Direkter Seezugang
Dass man heute so unbeschwert entlang dieses Abschnitts am Bodenseeufer flanieren kann, ist keine Selbstverständlichkeit. Die ehemalige Rhomberg-Kaserne in Lochau versperrte über viele Jahre durch Zäune den öffentlichen Zugang zum See. Erst nach dem Abzug des Bundesheeres und dem Verkauf des Geländes konnte die Gemeinde den direkten Seezugang für die Öffentlichkeit rückbauen und renaturieren. Auch das historische Kasernengebäude wurde umgestaltet. Heute beherbergt das Areal das „Seehotel Am Kaiserstrand“, Luxuswohnungen sowie ein Gesundheitszentrum. Entlang der Strecke Richtung Lindau bestimmen Wasser, Ufergehölze und die Weite des Sees das Landschaftsbild. Je nach Wasserstand reicht der See bis unmittelbar an die Uferzone heran, an anderen Stellen zeigen sich flache Bereiche mit Steinen, Treibholz und Ufervegetation. An klaren (Herbst-)Tagen hat man Sicht bis auf die Insel-Stadt Lindau im benachbarten Deutschland, während im Hintergrund die Silhouette der Alpen den Horizont begrenzt.

TIPPS & INFOS

Typ: ausgedehnter Spaziergang Startpunkt: „Alte Fähre“, Lochau

Dauer: rund zwei Stunden

Ausrüstung: bequeme Laufschuhe, dem Wetter angepasste Kleidung

öffentliche Verkehrsmittel: mit der Bahn bis Bhf Lochau-Hörbranz und danach von Lindau-Reutin retour

Einkehrmöglichkeiten in Bregenz, Lochau und Lindau

Nach etwa 1,5 Kilometern erreicht man das ökologische Herzstück dieser Route: die Mündung der Leiblach. Der Fluss markiert seit dem Bayerisch-Österreichischen Staatsvertrag von 1856 die Staatsgrenze zwischen Vorarlberg und Bayern. Der Mündungsbereich ist eine ökologisch wertvolle Flachwasserzone. Das dichte Röhricht und die Kiesbänke dienen zahlreichen Wasservögeln als geschützter Brutplatz. Zudem ist die Leiblachmündung eine essenzielle „Kinderstube“ und Wanderroute für Seeforellen, die vom Bodensee flussaufwärts ziehen, um in den sauberen Kiesbetten des Flusslaufs zu laichen. Hinter der Brücke betritt man schließlich bayerischen Boden.

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Zurück mit dem Zug
Der Weg führt nun im sanften Wechsel zwischen schattigen Uferwäldchen und offenen Wiesenflächen weiter nach Norden. Wer der Route weiter folgt, erreicht nach insgesamt rund sieben Kilometern die „Bayerische Riviera“ mit ihren historischen Prachtvillen aus dem 19. Jahrhundert, bevor der Weg schließlich direkt an der Seepromenade von Lindau endet. Dank der guten Bahnanbindung kann man den Rückweg auch entspannt mit dem Zug vom Bahnhof Lindau-Reutin oder Lindau-Insel zurück zum Bahnhof Lochau-Hörbranz antreten.

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