Anne Castroper

Die Fans des VfL Bochum werden ihrer Heimstätte, dem Ruhrstadion, zukünftig ziemlich eingeschränkt. Hüpfverbot! „Krone“-Autor Harald Petermichl hat sich die Situation ein wenig genauer angeschaut. Viel Sinn sieht er in der neuen Verordnung aber nicht.
Wer am 15. September damit begonnen hat, täglich einen Paragrafen der deutschen Straßenverkehrsordnung auswendig zu lernen, ist heute bei der Nummer 27 angelangt und wird unter Absatz 6 Folgendes lesen können: „Auf Brücken darf nicht im Gleichschritt marschiert werden.“ Was zunächst etwas kryptisch klingt, hat wohl seine Ursache in einem Phänomen, das als „Resonanzkatastrophe“ bezeichnet wird, denn im April 1831 hatte eine gleichschreitende britische Militäreinheit eine Kettenbrücke über den Irwell in der Nähe von Manchester zum Einsturz gebracht. „Siehste, Resonanzkatastrophe!“, sagten manche, andere waren hingegen der Meinung, die Herren seien einfach zu schwer für das filigrane Bauwerk gewesen. Whatever, das wird sich nicht abschließend klären lassen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.