Anne Castroper

Wer am 15. September damit begonnen hat, täglich einen Paragrafen der deutschen Straßenverkehrsordnung auswendig zu lernen, ist heute bei der Nummer 27 angelangt und wird unter Absatz 6 Folgendes lesen können: „Auf Brücken darf nicht im Gleichschritt marschiert werden.“ Was zunächst etwas kryptisch klingt, hat wohl seine Ursache in einem Phänomen, das als „Resonanzkatastrophe“ bezeichnet wird, denn im April 1831 hatte eine gleichschreitende britische Militäreinheit eine Kettenbrücke über den Irwell in der Nähe von Manchester zum Einsturz gebracht. „Siehste, Resonanzkatastrophe!“, sagten manche, andere waren hingegen der Meinung, die Herren seien einfach zu schwer für das filigrane Bauwerk gewesen. Whatever, das wird sich nicht abschließend klären lassen.