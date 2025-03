Psychische Probleme? Hände weg vom Smartphone

Grenzwert liegt bei zwei Stunden am Tag

Nach drei Wochen zeigten sich leichte bis mittlere Effekte: Bei einer Einschränkung auf unter zwei Stunden pro Tag konnte eine Verbesserung der psychischen Gesundheit bei den Studierenden festgestellt werden. So reduzierten sich depressive Symptome um 27 Prozent, Stress nahm um 16 Prozent ab, die Schlafqualität stieg um 18 Prozent und das allgemeine Wohlbefinden nahm um 14 Prozent zu, heißt es in einer Aussendung. „Wir konnten hier erstmalig auch einen kausalen Zusammenhang zwischen Smartphone-Nutzung und psychischer Gesundheit aufzeigen“, wird Pieh zitiert.