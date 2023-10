Pflegeeltern werden in Tirol dringend gesucht

Bedarf an Pflegeeltern hoch

Der Bedarf an Familien, Paaren und Einzelpersonen, die ein Pflegekind langfristig bei sich aufnehmen, ist hoch. In der neuen Familie sollen sich die Kinder auf dauerhafte Beziehungen verlassen können. Rechtlich betrachtet bleiben sie aber - im Unterschied zur Adoption - die Kinder ihrer leiblichen Eltern.