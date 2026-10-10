Steirischer Tourismus hängt sich die Trauben höher

Mit Digitalisierung zu mehr Wahrnehmung im Ausland

Die steirischen Angebote will man verstärkt in KI-gestützten Such- und Informationssystemen auffindbar machen, für kommendes Jahr ist ein eigener KI-Assistent geplant. Bezüglich der Herkunft der Gäste will man noch internationaler werden, nachdem man Österreich-intern bereits seit geraumer Zeit Nummer-eins-Bundesland ist. Der Anteil der ausländischen Nächtigungen soll von derzeit knapp 45 Prozent steigen, die Angel wirft man in Nachbar- und Fast-Nachbarländern wie Slowenien und Kroatien ebenso aus wie in den Fern-Märkten China und USA.