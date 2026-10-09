Hit-and-Run
White BMW Hits Moped Rider and Drives Away
On Friday in Gmunden (Upper Austria), an as-yet-unknown driver struck a moped rider with the side mirror of his large BMW. The 16-year-old fell and was injured. The driver simply drove away and is now being sought by the police.
The hit-and-run accident occurred on Friday around 7 a.m. in the municipality of Gmunden. The 16-year-old local was riding his moped on Krottenstraße toward Scharnsteinerstraße. Near the house at Krottenstraße 16, a collision occurred with an oncoming car that—according to the 16-year-old—had veered too far to the left.
The boy was taken to the hospital
The car’s side mirror struck the 16-year-old, causing him to fall. The vehicle was a rather large white BMW with a Vöcklabruck license plate. The driver then simply drove away. The 16-year-old sustained injuries of an unspecified severity and was admitted to Gmunden Hospital.
The Gmunden Police Department is asking for information about the fleeing vehicle at 059133 4100.
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