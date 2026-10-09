Ex-Chef der Bank-Austria-Creditanstalt ist tot

Der ehemalige Chef der früheren Bank-Austria-Creditanstalt, Karl Samstag, ist am Montag im 82. Lebensjahr verstorben. Das teilte die Bank Austria der Austria Presse Agentur mit. Samstag war von 1991 an Vorstandsmitglied in der Bank, von 2003 bis 2004 war er Vorstandsvorsitzender des Instituts.