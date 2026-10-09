Ex-Chef der Bank-Austria-Creditanstalt ist tot

Karl Samstag, der ehemalige Chef der früheren Bank-Austria-Creditanstalt ist gestorben. Samstag war nicht im Vorstand des Instituts, sondern saß auch in zahlreichen Aufsichtsräten von bekannten Unternehmen.
Der ehemalige Chef der früheren Bank-Austria-Creditanstalt, Karl Samstag, ist am Montag im 82. Lebensjahr verstorben. Das teilte die Bank Austria der Austria Presse Agentur mit. Samstag war von 1991 an Vorstandsmitglied in der Bank, von 2003 bis 2004 war er Vorstandsvorsitzender des Instituts.
Daneben saß er in seiner beruflichen Laufbahn in zahlreichen Aufsichtsräten namhafter Unternehmen, darunter bei der Oberbank, der BKS Bank, der SBO, der Signa Prime und beim Verkehrsbüro.
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