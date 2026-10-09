Trainer-Comeback? Ex-Klub klopft bei Nagelsmann an

Ein brisantes Gerücht sorgt in Deutschland für Aufsehen: RB Leipzig soll eine Rückkehr von Julian Nagelsmann als Trainer ins Auge fassen.
Dabei hatte die Amtszeit von Trainer Martin Demichelis durchaus vielversprechend begonnen. Auf ein 6:0 im DFB-Pokal gegen Eintracht Trier folgten ein 3:0 in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach und ein 5:0 gegen den Hamburger SV. Zuletzt kippte die Stimmung allerdings. Leipzig verlor mit 1:3 bei Werder Bremen, unterlag zum Champions-League-Auftakt Como mit 1:4 und musste sich anschließend auch Bayer Leverkusen mit 0:2 geschlagen geben.
Der 45-jährige Demichelis war im Sommer als Nachfolger von Ole Werner nach Leipzig gekommen. Werner hatte die Sachsen zuvor zurück in die Champions League geführt und dabei einen Punkteschnitt von 1,95 pro Partie erreicht. Intern war sein Abgang mit dem Wunsch nach mehr Intensität und attraktiverem Fußball begründet worden.
Nagelsmann intern noch immer hoch angesehen
Nun bringt „Sky“ ausgerechnet Julian Nagelsmann ins Spiel. Einzelne Verantwortliche des Bundesligisten sollen schon jetzt an eine Rückkehr des 39-Jährigen denken. Nagelsmann trainierte Leipzig von 2019 bis 2021, etablierte den Klub endgültig in der Bundesliga-Spitze und führte die Sachsen unter anderem ins Halbfinale der Champions League sowie zur Vizemeisterschaft. Klubintern soll er deshalb weiterhin einen sehr guten Ruf genießen. Dem Bericht zufolge gilt auch Aufsichtsratschef und Red-Bull-CEO Oliver Mintzlaff nach wie vor als Befürworter Nagelsmanns. Seit seinem Aus als deutscher Bundestrainer nach der WM im Sommer ist der 39-Jährige ohne Anstellung.
Demichelis bekommt noch Zeit
Konkret soll derzeit allerdings noch nichts sein. Demichelis bekommt zunächst weiter die Chance, das Ruder herumzureißen. Leicht wird das nicht: Im Oktober warten sieben Pflichtspiele in drei Wettbewerben. Zu den Highlights zählen das Bundesliga-Topspiel gegen Eintracht Frankfurt, die Champions-League-Partien gegen PSV Eindhoven und Real Madrid sowie das Ligaspiel beim FC Bayern München.
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