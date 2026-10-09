Trainer-Comeback? Ex-Klub klopft bei Nagelsmann an

Nagelsmann intern noch immer hoch angesehen

Nun bringt „Sky“ ausgerechnet Julian Nagelsmann ins Spiel. Einzelne Verantwortliche des Bundesligisten sollen schon jetzt an eine Rückkehr des 39-Jährigen denken. Nagelsmann trainierte Leipzig von 2019 bis 2021, etablierte den Klub endgültig in der Bundesliga-Spitze und führte die Sachsen unter anderem ins Halbfinale der Champions League sowie zur Vizemeisterschaft. Klubintern soll er deshalb weiterhin einen sehr guten Ruf genießen. Dem Bericht zufolge gilt auch Aufsichtsratschef und Red-Bull-CEO Oliver Mintzlaff nach wie vor als Befürworter Nagelsmanns. Seit seinem Aus als deutscher Bundestrainer nach der WM im Sommer ist der 39-Jährige ohne Anstellung.