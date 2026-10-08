Driver Seriously Injured
Postal van overturned over a tree stump
Oncoming traffic, an evasive maneuver on and off the narrow road, a hidden tree stump right next to the roadway—and suddenly a mail truck in Gunskirchen (Upper Austria) took off and rolled over. The young mail carrier had a “trained guardian angel,” but still suffered serious injuries.
The 19-year-old from St. Oswald near Freistadt was driving his van on Thursday, October 8, 2026, at around 1:05 p.m. on a local road in Au bei der Traun, in the municipality of Gunskirchen, heading toward Lambach. Due to the narrow road conditions, he had to swerve onto the shoulder to avoid an oncoming 21-year-old Hungarian driver.
A nurse happened to be at the scene
In doing so, the 19-year-old likely failed to notice a tree stump located immediately next to the road, causing the vehicle to roll over. The 19-year-old was seriously injured and received first aid from a nurse who happened to be present until emergency responders arrived. He was then transported by the rescue helicopter team to Wels Hospital.
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