Postal van overturned over a tree stump

The 19-year-old from St. Oswald near Freistadt was driving his van on Thursday, October 8, 2026, at around 1:05 p.m. on a local road in Au bei der Traun, in the municipality of Gunskirchen, heading toward Lambach. Due to the narrow road conditions, he had to swerve onto the shoulder to avoid an oncoming 21-year-old Hungarian driver.