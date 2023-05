Blutplasmaspender rettete Tausenden Babys Leben

„Das Leben, das du rettest, könnte dein eigenes sein“

Harrison spendete kontinuierlich Blutplasma. Etwa alle drei Wochen nahm er sich 40 Minuten Zeit. Bis er aus Altersgründen nicht mehr spenden durfte. Er habe sich immer gedacht: „Das Leben, das du rettest, könnte dein eigenes sein und die Stunde deiner Zeit, die du opferst, könnte eine Lebenszeit für einen anderen bedeuten.“ Über seinen Rekord sagt der bescheidene Australier: „Das ist der einzige Rekord, von dem ich hoffe, dass er gebrochen wird.“



Harrison wurde am 7. Juni 1999 mit der Medal of the Order of Australia (OAM) ausgezeichnet.