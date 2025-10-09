Plasmaspender: „Ich will etwas zurückgeben!“

Umgerechnet hat Marco Schreiner mit seinen 1088 Spenden schon acht Personen mit Immundefekt Lebensqualität geschenkt. Plasma wird für unterschiedliche, teils lebensrettende Medikamente und Therapien benötigt. Allein für einen Patienten mit Bluterkrankheit werden pro Jahr 1200 Spenden benötigt.

Doch die Zahl der treuen Spender wie Marco Schreiner geht insgesamt zurück. „Vor allem zu Corona haben wir einen enormen Einschnitt erlebt“, so Elisabeth Maier, Zentrumsmanagerin in Salzburg.