Plasmaspender: „Ich will etwas zurückgeben!“

Der Salzburger Marco Schreiner (48) hatte vor 30 Jahren einen schweren Autounfall und brauchte selbst Plasma-Produkte. Danach wurde er zum Spender und kommt regelmäßig ins Plasmazentrum Salzburg, das schon seit 50 Jahren besteht. Dort sorgt man sich, weil die Spendenbereitschaft insgesamt sinkt.
Umgerechnet hat Marco Schreiner mit seinen 1088 Spenden schon acht Personen mit Immundefekt Lebensqualität geschenkt. Plasma wird für unterschiedliche, teils lebensrettende Medikamente und Therapien benötigt. Allein für einen Patienten mit Bluterkrankheit werden pro Jahr 1200 Spenden benötigt.
Doch die Zahl der treuen Spender wie Marco Schreiner geht insgesamt zurück. „Vor allem zu Corona haben wir einen enormen Einschnitt erlebt“, so Elisabeth Maier, Zentrumsmanagerin in Salzburg.
Ich will nach meinem schweren Unfall mit meinen Spenden etwas zurückgeben.
Marco Schreiner, Plasmaspender
Bild: Takeda
Das Biolife-Zentrum in der Paracelsusstraße ist eines von 15 in Österreich. Es wird vom japanischen Arzneimittelkonzern Takeda betrieben. Die Einrichtung besteht schon seit 50 Jahren. Sie wird 2026 umfangreich saniert und mit neuester Technik ausgestattet.
