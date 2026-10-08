Police are investigating
Cyclist Fell into a Stream: Body Recovered from the Water
A 67-year-old jogger from Tollet had a terrifying experience during his morning run on Thursday in Grieskirchen. The 67-year-old noticed a lifeless person in the water along the banks of the Trattnach and alerted emergency responders.
The 67-year-old from Tollet was out running on Trattnachtalweg in Grieskirchen around 7:30 a.m. on Thursday. He first noticed a bicycle near the Trattnach River before finding a man lying in the stream bed a few meters further on.
Motorist Alerts Emergency Services
The 67-year-old immediately flagged down a driver, who made an emergency call. However, even the emergency doctor, who arrived quickly, was unable to help the victim. The deceased was a 63-year-old man from St. Georgen near Grieskirchen.
Fell multiple times
He is believed to have been riding his bicycle on the Trattnachtalweg and to have fallen several times along the gravel path before ending up in the stream bed. The district attorney’s office has ordered an autopsy of the body.
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