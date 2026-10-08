Ski-Traumpaar zieht jetzt nach Österreich

Thea Louise Stjernesund und Timon Haugan, die als Traumpaar im Ski-Weltcup gelten, ziehen nach Österreich. Für die kommenden Jahre macht es sich das Norweger-Duo in Salzburg gemütlich. Und das hat für die beiden zahlreiche Vorteile.
„Wir planen, dort den Rest unserer Karriere zu verbringen und dann nach Norwegen zurückzukehren“, verrät Haugan im Gespräch mit der Zeitung „Verdens Gang“. „Wir werden nach dem Skifahren noch lange in Norwegen leben, daher denke ich, dass es Spaß machen wird, wenn wir jetzt fünf oder sechs Jahre in Österreich verbringen.“
Der 29-Jährige gehört zu den besten Slalomläufern der Welt und hat bereits fünf Weltcuprennen gewonnen. Seine gleichaltrige Herzdame zählt seit Jahren zu den Fixgrößen im norwegischen Technik-Team. Im Februar krönte sie ihre Karriere mit Silber im Olympischen Riesentorlauf hinter Superstar Federica Brignone (ITA).
Bei Teambewerben schnappten sich die beiden sogar schon gemeinsam Edelmetall. Sowohl Haugan als auch Stjernesund waren Teil der norwegischen Mannschaft, die bei den Olympischen Spielen 2022 Bronze und bei der Weltmeisterschaft 2023 Silber holte.
„Wenn wir uns mehr sehen wollen, ist es sinnvoll“
Stjernesund hofft nach dem Umzug, nun mehr Zeit mit Haugan verbringen zu können. „Wenn wir uns mehr sehen wollen, ist es sinnvoll, einen festen Wohnsitz in Mitteleuropa zu haben“, so die Ski-Dame, die auch von einem finanziellen Vorteil aufgrund der kürzeren Reisen spricht. „Wir müssen es einfach versuchen, und wenn es uns nicht gefällt, gehen wir einfach zurück nach Norwegen.“
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