Ski-Traumpaar zieht jetzt nach Österreich

„Wenn wir uns mehr sehen wollen, ist es sinnvoll“

Stjernesund hofft nach dem Umzug, nun mehr Zeit mit Haugan verbringen zu können. „Wenn wir uns mehr sehen wollen, ist es sinnvoll, einen festen Wohnsitz in Mitteleuropa zu haben“, so die Ski-Dame, die auch von einem finanziellen Vorteil aufgrund der kürzeren Reisen spricht. „Wir müssen es einfach versuchen, und wenn es uns nicht gefällt, gehen wir einfach zurück nach Norwegen.“