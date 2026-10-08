Schwerer Arbeitsunfall auf Baustelle in Feldkirch

Beim Öffnen einer Schlauchverbindung löste sich diese aufgrund des hohen Drucks schlagartig: Durch die enorme Wucht wurde ein Mann nach hinten geschleudert und stürzte kopfüber rund drei Meter tief ins darunterliegende Geschoß. Der Mann blieb bewusstlos mit mehreren schweren Kopfverletzungen liegen.

Estrich mit hohem Druck in die Augen

Auch der zweite Arbeiter wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ihm schoss der flüssige Estrich mit hohem Druck direkt in die Augen. Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort brachte man ihn in die Augenambulanz, wo er umgehend operiert wurde.