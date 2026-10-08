Schwerer Arbeitsunfall auf Baustelle in Feldkirch

Zwei Arbeiter versuchten am Mittwochnachmittag auf einer Baustelle in Feldkirch (Vorarlberg) eine mit Estrich verstopfte Leitung zu reinigen. Aufgrund des hohen Drucks im Schlauch löste sich eine Verbindung und schleuderte einen Mann kopfüber in das darunterliegende Stockwerk. Dem zweiten Arbeiter schoss Estrich in die Augen.
Die beiden Arbeiter waren gegen 14.35 Uhr im dritten Stock einer Baustelle in der Küchlerstraße mit Estricharbeiten beschäftigt, als die Förderanlage plötzlich blockierte. Die Männer schalteten die Pumpe ab und versuchten, die Verstopfung zu beheben.
Beim Öffnen einer Schlauchverbindung löste sich diese aufgrund des hohen Drucks schlagartig: Durch die enorme Wucht wurde ein Mann nach hinten geschleudert und stürzte kopfüber rund drei Meter tief ins darunterliegende Geschoß. Der Mann blieb bewusstlos mit mehreren schweren Kopfverletzungen liegen.
Estrich mit hohem Druck in die Augen
Auch der zweite Arbeiter wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ihm schoss der flüssige Estrich mit hohem Druck direkt in die Augen. Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort brachte man ihn in die Augenambulanz, wo er umgehend operiert wurde.
Bergung mit Drehleiter
Sein abgestürzter Kollege wurde an der Unfallstelle von einem Notarzt versorgt. Die Feuerwehr Feldkirch-Stadt barg den Schwerverletzten mit einer Drehleiter. Anschließend lieferte ihn die Rettung in den Schockraum des LKH Feldkirch ein.
Arbeitsinspektorat ermittelt
Wie es zu dem fatalen Zwischenfall kommen konnte, ist nun Bestandteil von Ermittlungen, das Arbeitsinspektorat wurde zur Aufklärung hinzugezogen. Im Einsatz standen neben Kräften der Polizei zwölf Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen, zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt.
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