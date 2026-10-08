Mopedauto von Lkw erfasst: Lenkerin (15) verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Hollabrunn: Eine 15-Jährige parkte gegen 15 Uhr ihr Mopedauto beim Fußballplatz in der Aumühlgasse aus. Zur selben Zeit war ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Baden mit einem Lkw in Richtung der Kreuzung mit der Wienerstraße unterwegs.