Mopedauto von Lkw erfasst: Lenkerin (15) verletzt

Beim Ausparken wurde in Hollabrunn ein Mopedauto von einem Lkw am Heck getroffen. Die 15-jährige Lenkerin wurde wegen einer möglichen Wirbelverletzung mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen. Auch ihr Beifahrer (14) kam ins Krankenhaus.
Schwerer Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Hollabrunn: Eine 15-Jährige parkte gegen 15 Uhr ihr Mopedauto beim Fußballplatz in der Aumühlgasse aus. Zur selben Zeit war ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Baden mit einem Lkw in Richtung der Kreuzung mit der Wienerstraße unterwegs.
Der Lastwagen touchierte das ausparkende Fahrzeug am Heck. Dabei wurde das Mopedauto erheblich beschädigt. Neben der Lenkerin saß ein 14-Jähriger im Wagen. Beide Jugendlichen stammen aus dem Bezirk Hollabrunn.
Rettungshubschrauber im Einsatz
Wegen einer möglichen Wirbelverletzung wurde die 15-Jährige mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 in die Klinik Donaustadt geflogen. Der Rettungsdienst brachte ihren Beifahrer zur weiteren Behandlung ins Universitätsklinikum Tulln.
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