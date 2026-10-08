Dieses Wohnprojekt kämpft heuer um Staatspreis

Unter 65 Einreichungen hat es ein Salzburger Projekt bis ins Finale geschafft. „GNICE – Wohnen am Eichetwald“ ist für den Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit nominiert. Die Wohnanlage wurde im Plus-Energie-Quartier-Standard errichtet und gehört damit zu den sieben Projekten, die eine unabhängige Jury besonders überzeugen konnten.