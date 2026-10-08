Dieses Wohnprojekt kämpft heuer um Staatspreis

Das Projekt „GNICE – Wohnen am Eichetwald“ hat es unter die sieben Nominierten für den Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit geschafft. Das Salzburger Projekt setzte sich in einem Feld von 65 Einreichungen durch. Im November entscheidet sich in Wien, wer die begehrte Auszeichnung erhält.
Unter 65 Einreichungen hat es ein Salzburger Projekt bis ins Finale geschafft. „GNICE – Wohnen am Eichetwald“ ist für den Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit nominiert. Die Wohnanlage wurde im Plus-Energie-Quartier-Standard errichtet und gehört damit zu den sieben Projekten, die eine unabhängige Jury besonders überzeugen konnten.
Zunächst waren 13 Einreichungen vorausgewählt und im Rahmen einer Juryreise direkt vor Ort begutachtet worden. Ausschlaggebend waren dabei nicht nur architektonische Qualität, sondern auch Energieeffizienz, Ressourcenschonung, Kreislauffähigkeit und soziale Aspekte.
Salzburg ist damit neben Wien, Niederösterreich und Vorarlberg im Finale vertreten. Die Entscheidung über die Preisträger fällt im November bei der Verleihung in Wien.
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