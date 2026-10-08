Mia Goth reichte Scheidung von Shia LaBeouf ein

Bereits seit 2025 getrennt

Das Paar hatte sich 2012 bei den Dreharbeiten zu „Nymphomaniac: Vol. II“ kennengelernt. 2016 veröffentlichte Fotos und Videos zeigten die beiden in einer Hochzeitskapelle in Las Vegas. Damals war zunächst nicht klar, ob beide tatsächlich geheiratet hatten oder es sich nur um einen Spaß gehandelt hatte. Dem Scheidungsantrag zufolge sind beide seit dem 28. Juli 2025 getrennt.