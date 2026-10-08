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Beantragte Sorgerecht

Mia Goth reichte Scheidung von Shia LaBeouf ein

Society International
08.10.2026 08:48
Mia Goth reichte die Scheidung von Shia LaBeouf ein und beantragte das alleinige Sorgerecht für ...
Mia Goth reichte die Scheidung von Shia LaBeouf ein und beantragte das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter.(Bild: AP/Jonathan Short)
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Zehn Jahre nach ihrer Trauung hat Mia Goth die Scheidung von US-Schauspieler Shia LaBeouf eingereicht. 

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Als offiziellen Grund kreuzte die Schauspielerin das Kästchen „unüberbrückbare Differenzen“ in Gerichtsdokumenten an, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen und auf den 6. Oktober datiert sind.

Goth beantragt demnach auch das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter. Für LaBeouf beantragt sie ein Umgangsrecht.

Bereits seit 2025 getrennt
Das Paar hatte sich 2012 bei den Dreharbeiten zu „Nymphomaniac: Vol. II“ kennengelernt. 2016 veröffentlichte Fotos und Videos zeigten die beiden in einer Hochzeitskapelle in Las Vegas. Damals war zunächst nicht klar, ob beide tatsächlich geheiratet hatten oder es sich nur um einen Spaß gehandelt hatte. Dem Scheidungsantrag zufolge sind beide seit dem 28. Juli 2025 getrennt.

Laut Gerichtsakten sind Mia Goth und Shia LaBeouf bereits seit letztem Jahr getrennt. Jetzt will ...
Laut Gerichtsakten sind Mia Goth und Shia LaBeouf bereits seit letztem Jahr getrennt. Jetzt will die Schauspielerin auch einen Schlussstrich unter die Ehe ziehen.(Bild: AP/Jonathan Short)

Der „Transformers“-Star LaBeouf macht immer wieder mit Skandalen von sich reden – zuletzt wegen einer handgreiflichen Auseinandersetzung während des Fests Mardi Gras in New Orleans.

Ex-Freundin verklagte LaBeouf
Seine Ex-Freundin, die britische Musikerin FKA Twigs, verklagte ihn 2020 unter anderem wegen sexuellen und körperlichen Missbrauchs. Der Rechtsstreit wurde 2025 außergerichtlich beigelegt.

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Im März dieses Jahres verklagte FKA Twigs LaBeouf erneut, diesmal wegen einer Geheimhaltungsvereinbarung aus dem Vergleich. Diese Klage zog sie nun laut mehreren US-Medienberichten zurück, nachdem LaBeouf zugestimmt hatte, die umstrittenen Geheimhaltungsbestimmungen aufzuheben.

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