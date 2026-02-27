New Orleans: So stiefelte Shia LaBeouf ins Gericht

Shia LaBeouf wurde nach seiner jüngsten Festnahme in New Orleans dazu verpflichtet, sich in eine Suchttherapie zu begeben und regelmäßige Drogentests durchführen zu lassen. Ins Gericht stiefelte er in Jeans und Cowboyboots!
Der 39-jährige Schauspieler wurde am 17. Februar während der Mardi‑Gras‑Feierlichkeiten in New Orleans festgenommen, nachdem es zu einer Auseinandersetzung mit zwei Männern gekommen war. Der Hollywood-Star, der in der Vergangenheit immer wieder mit rechtlichen Problemen und Sucht zu kämpfen hatte, muss sich nun wegen zweifacher Körperverletzung verantworten.
Wenige Stunden nach seiner Festnahme wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.
Ein gerichtliches Nachspiel folgte nun am Donnerstag. Der Star musste vor Gericht. Wohin er in lässiger Aufmachung in Jeans, buntem Hemd, Zip-Pullover und Cowboy-Boots stiefelte.
Homophobe Beleidigung
Richterin Simone Levine erweiterte die Anschuldigungen gegen den Star und stellte am 26. Februar klar, dass die Vorwürfe homophober Beleidigungen in den ursprünglichen Gerichtsunterlagen zu LaBeoufs erster Freilassung nicht berücksichtigt worden waren.
In der Folge hob sie die Freilassung auf und setzte neue Bedingungen fest – darunter eine Kaution in Höhe von 100.000 Dollar sowie die Anordnung einer Suchtbehandlung. Einmal die Woche muss er außerdem zum Drogentest.
Die 100.000 Dollar bezahlte LaBeouf umgehend. Ein erster Drogentest, der gleich im Gerichtssaal durchgeführt wurde, verlief negativ.
Skandale am laufenden Band
Für LaBeouf ist dies nicht der erste Skandal: Immer wieder sorgte der Schauspieler in Hollywood für Schlagzeilen – Festnahmen wegen Trunkenheit, Ruhestörung, Widerstand gegen die Staatsgewalt oder rassistische Ausfälle gegenüber Polizisten.
Besonders schwer wog die Klage seiner Ex-Freundin, Sängerin FKA Twigs, wegen häuslicher Gewalt im Jahr 2020. Diese wurde 2025 außergerichtlich beigelegt.
Die Frage bleibt: Schafft Shia LaBeouf es diesmal wirklich, seine Dämonen in den Griff zu bekommen? Die Hollywood-Karriere des einstigen Superstars hängt am seidenen Faden, während Fans und Kritiker gespannt beobachten, ob er endlich den Weg zur Rehabilitation geht.
