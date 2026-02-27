New Orleans: So stiefelte Shia LaBeouf ins Gericht

Der 39-jährige Schauspieler wurde am 17. Februar während der Mardi‑Gras‑Feierlichkeiten in New Orleans festgenommen, nachdem es zu einer Auseinandersetzung mit zwei Männern gekommen war. Der Hollywood-Star, der in der Vergangenheit immer wieder mit rechtlichen Problemen und Sucht zu kämpfen hatte, muss sich nun wegen zweifacher Körperverletzung verantworten.