Automatic Draft

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Former Swiss national soccer team player Ramon Vega announced on Wednesday that he will run for the office of FIFA president.
The 55-year-old is thus the first to publicly declare his intention to challenge incumbent and fellow Swiss Gianni Infantino in the March 2027 election. Vega had previously expressed interest in the FIFA presidency on several occasions, most recently for the 2022 election.
However, he has not yet secured the support of at least five of the 211 FIFA member associations required for the nomination.
’sSuccessful CareerVega, a center back, played for clubs including Grasshoppers, Cagliari, Tottenham Hotspur, Celtic Glasgow, Watford, and Créteil. He made 23 appearances for the Swiss national team and scored two goals. With Tottenham, Vega won the English League Cup in 1999. In 2001, he won the league title, the Scottish Cup, and the League Cup with Celtic.
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