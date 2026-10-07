Automatic Draft



’sSuccessful CareerVega, a center back, played for clubs including Grasshoppers, Cagliari, Tottenham Hotspur, Celtic Glasgow, Watford, and Créteil. He made 23 appearances for the Swiss national team and scored two goals. With Tottenham, Vega won the English League Cup in 1999. In 2001, he won the league title, the Scottish Cup, and the League Cup with Celtic.