Spain at the Top
Austria’s National Team Climbs in the FIFA World Rankings
Von krone Sport
Austria’s men’s national soccer team has moved up one spot to No. 22 in the FIFA World Rankings.
This marks the ÖFB team’s best ranking to date during head coach Ralf Rangnick’s more than four-year tenure. The team last held this position in September 2025.
The rankings, released on Wednesday following the most recent international matches, continue to be led by world champion Spain, ahead of runner-up Argentina and France.
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