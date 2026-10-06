„Austria-Testkicker? Kann uns sofort weiterhelfen“

„Er ist ein sehr guter und junger Spieler, der uns sofort weiterhelfen kann. So einen würden wir gerne in der Mannschaft haben. Auch charakterlich passt er sehr gut zu uns. Zudem hat er in der Offensive sehr viel Potenzial und kann mehrere Positionen spielen. Eine Verpflichtung wäre ein Gewinn für uns“, adelte der Cheftrainer den 24-jährigen Pongauer, der für Ried, die WSG Tirol, Sturm Graz und Altach bereits 99 Einsätze in der Bundesliga sammelte.