„Austria-Testkicker? Kann uns sofort weiterhelfen“

Fußball-Zweitligist Austria Salzburg kann zumindest etwas aufatmen. Die Violetten kämpften vor der Länderspielpause mit zahlriechen Ausfällen und konnten im September keine Partie für sich entscheiden. Nun lichtet sich aber das Lazarett. Die „Krone“ war am Dienstag beim Training in Rif dabei.
Beim Betreten des Trainingsplatzes in Rif kam Austria Salzburgs Sportboss Roland Kirchler ins Schmunzeln. „Da tragen ja fast alle blaue Tapes“, grinste der Tiroler. Der aber auch ordentlich aufatmete. „Wir waren alle froh über die Pause. Zum Glück sind einige Spieler wieder zurück“, erklärte der 56-Jährige.
Gemeint hat er dabei allen voran Luca Meisl, Lukas Schweighofer und Florian Rieder. Das Trio fehlte vor der XXL-Länderspielpause ebenso wie einige andere Kicker verletzungsbedingt. Ob es für das Duell am Samstag gegen den FAC reichen wird, bleibt abzuwarten.
Kapitän zittert noch im Einsatz
Bei Kapitän Rieder dürfte es sich tendenziell noch nicht ganz ausgehen. Über einen Einsatz am kommenden Wochenende soll am Donnerstag ein Arzt entscheiden. Aktuell läuft der 30-Jährige nach seinem Speichenbruch mit einer Schiene auf.
Lobeshymnen für Testkicker
Auch Testspieler Luca Kronberger war am Dienstag im Training dabei. Trainer Schaider und auch Kirchler würden den Flügelflitzer gerne verpflichten. „Er würde uns schon helfen“, ist Kirchler sicher.
„Er ist ein sehr guter und junger Spieler, der uns sofort weiterhelfen kann. So einen würden wir gerne in der Mannschaft haben. Auch charakterlich passt er sehr gut zu uns. Zudem hat er in der Offensive sehr viel Potenzial und kann mehrere Positionen spielen. Eine Verpflichtung wäre ein Gewinn für uns“, adelte der Cheftrainer den 24-jährigen Pongauer, der für Ried, die WSG Tirol, Sturm Graz und Altach bereits 99 Einsätze in der Bundesliga sammelte.
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