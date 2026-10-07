Mehrere Versicherungen um 139.000 Euro geprellt

Gewerbsmäßig schwerer Betrug und Urkundenfälschung lauteten die Vorwürfe beim Prozess am Mittwoch im Landesgericht. Laut Anklage hat der 27-Jährige mehrere Mitarbeiter von Versicherungen bei der Geldauszahlung in Schadensfällen getäuscht: So hat er in einigen Fällen kurzerhand die Kontodaten der Versicherungskunden mit seinen eigenen ausgetauscht und bekam auf diese Weise das Geld auf sein Konto ausgezahlt. Auch fiktive Schadensfälle soll er erfunden und so Versicherungen um Geld gebracht haben.