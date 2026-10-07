Mehrere Versicherungen um 139.000 Euro geprellt

Der Angeklagte, ein Österreicher (27), hat Berufserfahrung in der Versicherungsbranche und hat ein Problem: Spielsucht. Um an noch mehr Geld zu kommen, trickste er bei der Auszahlung von Schadensfällen: So konnte er mehrere Versicherungen um 139.000 Euro bringen.
Gewerbsmäßig schwerer Betrug und Urkundenfälschung lauteten die Vorwürfe beim Prozess am Mittwoch im Landesgericht. Laut Anklage hat der 27-Jährige mehrere Mitarbeiter von Versicherungen bei der Geldauszahlung in Schadensfällen getäuscht: So hat er in einigen Fällen kurzerhand die Kontodaten der Versicherungskunden mit seinen eigenen ausgetauscht und bekam auf diese Weise das Geld auf sein Konto ausgezahlt. Auch fiktive Schadensfälle soll er erfunden und so Versicherungen um Geld gebracht haben.
Bereits zu Prozessbeginn legte der Angeklagte ein umfängliches Geständnis ab. Und zeigte dabei Reue. Als Motiv nannte er seine Spielsucht. Nach kurzer Verhandlungszeit verkündete die Richterin schon das Urteil: 20 Monate Haft auf Bewährung, rechtskräftig.
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