Warum „Prostitution den Hass auf Frauen fördert“

Eine Hundertstel trennt Pallitsch vom Finale
Diessl im Semifinale
Prostitution: selbstbestimmte Sexarbeit oder systematische Gewalt gegen Frauen? Während ein EU-Ausschuss die Kriminalisierung der Freier und Zuhälter empfiehlt, setzt Österreich auf strenge Auflagen zum Schutz der Sexworker. Autorin Barbara Schmid hält dagegen: „Sexkauf fördert Frauenhass!“
Maria wurde als junges Mädchen unter Gewaltandrohung von Ungarn nach Österreich verschleppt, um sich zu prostituieren. Ihr späterer Zuhälter brachte sie von einem Bordell zum anderen und strich alle Erträge ein, für sie blieb von der Arbeit nur ein kleines Taschengeld. Die Freier hätten sie nie als Menschen gesehen, sagt sie. Sie habe viel Gewalt erfahren.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.