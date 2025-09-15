Warum „Prostitution den Hass auf Frauen fördert“

Maria wurde als junges Mädchen unter Gewaltandrohung von Ungarn nach Österreich verschleppt, um sich zu prostituieren. Ihr späterer Zuhälter brachte sie von einem Bordell zum anderen und strich alle Erträge ein, für sie blieb von der Arbeit nur ein kleines Taschengeld. Die Freier hätten sie nie als Menschen gesehen, sagt sie. Sie habe viel Gewalt erfahren.