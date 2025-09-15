Vorteilswelt
Gesetz unzureichend?

Warum „Prostitution den Hass auf Frauen fördert“

Leben
15.09.2025 15:30
Sex gegen Geld – es wird darüber gestritten, wie man die Prostituierten am besten unterstützen ...
Sex gegen Geld – es wird darüber gestritten, wie man die Prostituierten am besten unterstützen kann.(Bild: Etienne - stock.adobe.com)

Prostitution: selbstbestimmte Sexarbeit oder systematische Gewalt gegen Frauen? Während ein EU-Ausschuss die Kriminalisierung der Freier und Zuhälter empfiehlt, setzt Österreich auf strenge Auflagen zum Schutz der Sexworker. Autorin Barbara Schmid hält dagegen: „Sexkauf fördert Frauenhass!“

Maria wurde als junges Mädchen unter Gewaltandrohung von Ungarn nach Österreich verschleppt, um sich zu prostituieren. Ihr späterer Zuhälter brachte sie von einem Bordell zum anderen und strich alle Erträge ein, für sie blieb von der Arbeit nur ein kleines Taschengeld. Die Freier hätten sie nie als Menschen gesehen, sagt sie. Sie habe viel Gewalt erfahren.

