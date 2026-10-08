August Schmölzer macht Heimat zum Spannungsfeld

Nun taucht Schmölzer in der Fortsetzung „Heimat – Die Rückkehr“ wieder ein in den Kosmos des ersten Romans, der im fiktiven Dorf St. Vinzenz spielt. Viele der Figuren des ersten Teils leben freilich immer noch dort – doch dazu kommen nun etwa auch ein Dichter, der als „berühmter Sohn“ des Ortes gilt und nach seiner Heimkehr den Menschen im Ort den Spiegel vorhält. Auch ein theaterbesessener Pfarrer mit großen Gefühlen und ein syrischer Flüchtling, der das Dorfgasthaus übernimmt, tauchen auf. Da sind neue Konflikte wohl kaum zu vermeiden.