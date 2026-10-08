Lokführer rettet Lenker mit Notbremsung das Leben

Ein 81-Jähriger aus Schleißheim fuhr mit seinem Pkw samt schotterbeladenem Anhänger am Mittwoch gegen 16.15 Uhr auf der Maria-Theresia-Straße Richtung Osten. Bei einem Bahnübergang mit der Almtalbahn kam der Mann verkehrsbedingt auf den Gleisen zum Stillstand. Laut eigenen Angaben habe er aufgrund der tief stehenden Sonne nicht erkennen können, ob Rotlicht aufgeleuchtet habe.