Lokführer rettet Lenker mit Notbremsung das Leben

Von der Sonne geblendet übersah ein 81-Jähriger auf einem Bahnübergang in Wels (Oberösterreich) einen Triebwagen der Almtalbahn. Zum Glück reagierte der Lokführer geistesgegenwärtig und leitete eine Notbremsung ein. Das rettete dem 81-jährigen Autolenker womöglich das Leben, denn die Zugpuffer drückten lediglich die Beifahrertüre ein.
Ein 81-Jähriger aus Schleißheim fuhr mit seinem Pkw samt schotterbeladenem Anhänger am Mittwoch gegen 16.15 Uhr auf der Maria-Theresia-Straße Richtung Osten. Bei einem Bahnübergang mit der Almtalbahn kam der Mann verkehrsbedingt auf den Gleisen zum Stillstand. Laut eigenen Angaben habe er aufgrund der tief stehenden Sonne nicht erkennen können, ob Rotlicht aufgeleuchtet habe.
Beifahrertüre eingedrückt
Als er bemerkte, dass sich die Almtalbahn aus Süden der Kreuzung näherte, konnte er nicht mehr zurückfahren. Der Lokführer, ein 44-Jähriger aus Schlüßlberg, erkannte die Gefahr, leitete eine Notbremsung ein und konnte so Schlimmeres verhindern. Die Zugpuffer drückten lediglich die Beifahrertüre ein und versetzten das Auto etwas.
Unmittelbar nach dem Zusammenstoß kam die Lok zum Stillstand und es wurde glücklicherweise niemand verletzt.
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