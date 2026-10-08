Lehrling (18) sprang auf Stapler: Schwer verletzt

Zum Unfall kam es gegen 18.15 Uhr in der Halle eines Holzverarbeitungsunternehmens. Dort fuhr ein 22-jähriger Einheimischer mit einem Stapler in der Halle und transportierte eine Holzkiste. Als er diese abgestellt und vor dem Wegfahren im Stillstand noch leicht eingelenkt hatte, sprang der 18-jährige Lehrling hinten auf das Transportfahrzeug.