Lehrling (18) sprang auf Stapler: Schwer verletzt

Fürchterlicher Arbeitsunfall am Mittwochabend in einer Halle in Prutz (Tiroler Bezirk Landeck)! Ein Lehrling (18) sprang auf einen Stapler. Er rutschte ab und wurde dabei schwer verletzt.
Zum Unfall kam es gegen 18.15 Uhr in der Halle eines Holzverarbeitungsunternehmens. Dort fuhr ein 22-jähriger Einheimischer mit einem Stapler in der Halle und transportierte eine Holzkiste. Als er diese abgestellt und vor dem Wegfahren im Stillstand noch leicht eingelenkt hatte, sprang der 18-jährige Lehrling hinten auf das Transportfahrzeug.
Dabei dürfte der Bursche abgerutscht sein. „Ein plötzlicher Ruck veranlasste den Staplerfahrer zurückzuschauen, wobei er die Verletzungen am linken Unterschenkel und Knöchel des Lehrlings feststellen konnte“, schildert die Polizei.
Lehrling landete im Spital
Der Fahrer leistete umgehend Erste Hilfe. Der Lehrling wurde vom Team des Notarzthubschraubers „C5“ erstversorgt und daraufhin von der Rettung mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Zams eingeliefert.
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