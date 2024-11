August Schmölzer: „Die Heimat ist keine Schublade“

„Ich bin ein Geschichtenerzähler“

Eine Autobiografie jedoch sollte es nicht werden. „Das finde ich uninteressant. Ich wollte meine Gefühle lieber in eine Geschichte packen, ich bin ja ein Geschichtenerzähler“, sagt er. Und so hat er eine Geschichte über einen pensionierten Gendarmen erfunden, der sich am Hof einer alten Bäuerin in der Südweststeiermark niederlässt und dort zum Zeugen wird, wie große und kleine Wunden der Vergangenheit wieder aufbrechen, als eine Leiche auftaucht. „Es ist aber kein klassischer Krimi“, sagt Schmölzer. Er beschreibt darin den Alltag der Menschen, erzählt von der Liebe und auch von der Politik: „Sie alle haben unterschiedliche Vorstellungen davon, was Heimat ist – und wie sie es für sich erklären und nutzen können, das hat mich interessiert.“