Erleben Sie den SK Rapid gegen Hartberg

Mit der „Krone“ live dabei

Sie wollen das Match nicht vor dem Fernseher, sondern live im Allianz Stadion erleben? Dann haben Sie jetzt die Chance dazu: Die „Krone“ verlost für SK Rapid gegen TSV Hartberg 2x2 Tickets. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 15. Oktober, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.