Erleben Sie den SK Rapid gegen Hartberg

Freitagabend, Flutlicht und Fußballstimmung in Hütteldorf! Rapid empfängt am 16. Oktober den TSV Hartberg im Allianz-Stadion. Die „Krone“ bringt Sie live ins Stadion und verlost 2x2 Tickets für das Bundesliga-Duell.
Für Rapid steht das nächste Heimspiel in Hütteldorf auf dem Programm: Am Freitag, den 16. Oktober, gastiert der TSV Hartberg beim Rekordmeister. Unter Flutlicht wollen die Grün-Weißen vor heimischer Kulisse die nächsten Punkte einfahren. Doch die Steirer aus Hartberg werden alles daransetzen, den Rapidlern einen unangenehmen Fußballabend zu bereiten. Spannung ist beim Duell in Hütteldorf damit garantiert.
Mit der „Krone“ live dabei
Sie wollen das Match nicht vor dem Fernseher, sondern live im Allianz Stadion erleben? Dann haben Sie jetzt die Chance dazu: Die „Krone“ verlost für SK Rapid gegen TSV Hartberg 2x2 Tickets. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 15. Oktober, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für Abonnenten des „Krone“ Sport Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.