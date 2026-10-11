„Wir schauen, wo am meisten der Schuh drückt“

Häufige Beratungsthemen sind Sozialrecht, Arbeitsrecht, aber auch Alltagsprobleme wie die richtige Ernährung: „Wir haben oft Diätologie als Thema. Also wir schauen einmal, wo am meisten der Schuh drückt und versuchen dann auch, von Anfang an schon sehr viel abzudecken“, erklärt Sauer.



Zu 95 Prozent durch Spenden finanziert

Die Krebshilfe Oberösterreich ist ein gemeinnütziger, mildtätiger Verein und wird zu 95 Prozent durch Spenden finanziert. Die Leistungsbilanz ist umso beeindruckender: Pro Jahr werden 4500 Beratungen durchgeführt, mehr als 3000 davon sind persönliche Beratungsgespräche. Landesweit gibt es 15 Beratungsstellen. Die meisten Beraterinnen arbeiten auf Werksvertragsbasis für die Krebshilfe.



„Ich weiß eh nicht, ob ich bei Ihnen richtig bin“

„Was wir oft hören beim ersten Anruf ist: ,Ich weiß eh nicht, ob ich bei Ihnen richtig bin.‘ Und unser Satz ist dann: ,Bei uns sind Sie auf alle Fälle richtig. Erzählen Sie mir einmal, was Sache ist, und wir schauen dann, wie wir Ihnen helfen können.‘ Da merkt man richtig, wie die Leute aufatmen, weil es jemanden gibt, der für sie da ist“, sagt Sauer. Solz ist die Managerin auch darauf, dass „ihre“ Krebshilfe unter den Non-Profit-Organisationen die zweitvertrauenswürdigste ist. „Das kommt auch nicht von ungefähr, weil wir keine von den großen sind wie das Rote Kreuz oder so. Wir machen viel richtig für die Leute, die uns brauchen, und Spender können sicher sein, dass ihr Geld dort hinkommt, wo es hingehört.“