Seelische Gesundheit rückt im Oktober in den Fokus

Im Oktober finden die Wochen der Seelischen Gesundheit in Graz statt. Ein Psychologe und eine Psychotherapeutin gaben am Mittwoch einen Einblick, wie wichtig das Thema in der gesamten Steiermark ist, denn rund 180.000 Steirer sind von psychischen Erkrankungen betroffen. In Graz gibt es inzwischen einen Stadtplan, der einen Überblick zu psychosozialen Hilfsangeboten gibt.