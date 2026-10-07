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Uhrturm strahlt grün

Seelische Gesundheit rückt im Oktober in den Fokus

Steiermark
07.10.2026 13:44
Am Welttag der Seelischen Gesundheit (10. Oktober) wird der Grazer Uhrturm grün beleuchtet. Die ...
Am Welttag der Seelischen Gesundheit (10. Oktober) wird der Grazer Uhrturm grün beleuchtet. Die Weltgesundheitsorganisation hat Grün, die Farbe der Hoffnung, zu offiziellen Farbe der Kampagne erklärt.(Bild: Foto Fischer)
Porträt von Michaela Holzinger
Von Michaela Holzinger

Im Oktober finden die Wochen der Seelischen Gesundheit in Graz statt. Ein Psychologe und eine Psychotherapeutin gaben am Mittwoch einen Einblick, wie wichtig das Thema in der gesamten Steiermark ist, denn rund 180.000 Steirer sind von psychischen Erkrankungen betroffen. In Graz gibt es inzwischen einen Stadtplan, der einen Überblick zu psychosozialen Hilfsangeboten gibt.

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Schlafstörungen, Unwohlsein, Konzentrationsprobleme. Immer öfter sind derartige Symptome erste Anzeichen psychischer Probleme. „Viele wissen aber gar nicht, dass sie unter einer psychischen Störung leiden“, sagt Clemens Könczöl vom Berufsverband Österreichischer Psychologen.

Rund 15 Prozent der Menschen leben mit einer psychischen Erkrankung: „In der Steiermark entspricht das 180.000 Menschen“, hält der Experte fest. Erst seit Anfang dieses Jahres gibt es österreichweit kostenfreie Kassenplätze für klinisch-psychologische Behandlung, in der Steiermark sind es etwa 1000. „Der Bedarf ist aber deutlich höher“, gibt Könczöl zu bedenken.

Dass die Hilfsangebote noch weiter ausgebaut werden müssen, weiß auch Ingrid Jagiello vom steirischen Landesverband für Psychotherapie: „In Österreich wartet man sechs bis 18 Monate auf einen finanzierten Therapieplatz.“ Die Unterschiede zwischen Stadt und Land seien dabei immer noch groß.

Maximilian Mazelle (Leiter der Abteilung für Kommunikation der Stadt Graz), Eva Winter (Leiterin ...
Maximilian Mazelle (Leiter der Abteilung für Kommunikation der Stadt Graz), Eva Winter (Leiterin des Grazer Gesundheitsamtes), Michaela Wambacher vom Verein Achterbahn Steiermark, Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ), Ingrid Jagiello (Steirischer Landesverband für Psychotherapie) und Clemens Könczöl (Berufsverband Österreichischer Psychologen) stellten die Angebote der Wochen der Seelischen Gesundheit vor.(Bild: Foto Fischer)

Neuer Stadtplan mit psychosozialen Angeboten
Aktuell finden in Graz deshalb wieder die Wochen der Seelischen Gesundheit statt. „Wenn es einem Menschen seelisch schlecht geht, darf die erste Herausforderung nicht darin bestehen, herauszufinden, wo es überhaupt Hilfe gibt“, betont Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ).

Mehrere Veranstaltungen und Aktionen sollen das Thema nun wieder in den Fokus rücken. Der neue „Grazer Stadtplan Seelische Gesundheit“ stellt erstmals auch einen digitalen Überblick über die psychosoziale Versorgungslandschaft in der Landeshauptstadt zur Verfügung.

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