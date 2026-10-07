Seelische Gesundheit rückt im Oktober in den Fokus

Im Oktober finden die Wochen der Seelischen Gesundheit in Graz statt. Ein Psychologe und eine Psychotherapeutin gaben am Mittwoch einen Einblick, wie wichtig das Thema in der gesamten Steiermark ist, denn rund 180.000 Steirer sind von psychischen Erkrankungen betroffen. In Graz gibt es inzwischen einen Stadtplan, der einen Überblick zu psychosozialen Hilfsangeboten gibt.
Schlafstörungen, Unwohlsein, Konzentrationsprobleme. Immer öfter sind derartige Symptome erste Anzeichen psychischer Probleme. „Viele wissen aber gar nicht, dass sie unter einer psychischen Störung leiden“, sagt Clemens Könczöl vom Berufsverband Österreichischer Psychologen.
Rund 15 Prozent der Menschen leben mit einer psychischen Erkrankung: „In der Steiermark entspricht das 180.000 Menschen“, hält der Experte fest. Erst seit Anfang dieses Jahres gibt es österreichweit kostenfreie Kassenplätze für klinisch-psychologische Behandlung, in der Steiermark sind es etwa 1000. „Der Bedarf ist aber deutlich höher“, gibt Könczöl zu bedenken.
Dass die Hilfsangebote noch weiter ausgebaut werden müssen, weiß auch Ingrid Jagiello vom steirischen Landesverband für Psychotherapie: „In Österreich wartet man sechs bis 18 Monate auf einen finanzierten Therapieplatz.“ Die Unterschiede zwischen Stadt und Land seien dabei immer noch groß.
Neuer Stadtplan mit psychosozialen Angeboten
Aktuell finden in Graz deshalb wieder die Wochen der Seelischen Gesundheit statt. „Wenn es einem Menschen seelisch schlecht geht, darf die erste Herausforderung nicht darin bestehen, herauszufinden, wo es überhaupt Hilfe gibt“, betont Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ).
Mehrere Veranstaltungen und Aktionen sollen das Thema nun wieder in den Fokus rücken. Der neue „Grazer Stadtplan Seelische Gesundheit“ stellt erstmals auch einen digitalen Überblick über die psychosoziale Versorgungslandschaft in der Landeshauptstadt zur Verfügung.
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