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On the A1

Drug User Crashes Into Truck and Just Drives On

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07.10.2026 08:30
The driver from Steyr was under the influence of drugs; he had to surrender his driver’s ...
The driver from Steyr was under the influence of drugs; he had to surrender his driver’s license. (Stock photo)(Bild: Christof Birbaumer)
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Von Krone Oberösterreich

A 32-year-old drug user from Steyr showed no remorse whatsoever. At 2:30 a.m. on Tuesday, he rear-ended a truck on the A1 near St. Florian, but didn’t even stop after the collision. The driver also refused to be taken to the hospital.

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The rear-end collision occurred around 2:30 a.m. on Tuesday on the A1 Westautobahn near St. Florian. A 32-year-old man from Steyr had rear-ended a semi-truck driven by a 65-year-old Hungarian man. While the Hungarian driver stopped his vehicle, the 32-year-old continued driving until the Asten exit, where his car came to a stop due to extensive damage.

A witness called the police
A bystander reported the incident to the police, and the truck driver also filed a separate report. When the police arrived at the 32-year-old’s location, they noticed symptoms of impairment due to drug use. A subsequent medical examination confirmed that he was unfit to drive due to drug use. He refused to submit to a blood test. His driver’s license was revoked.

Fire department cleaned up the oil spill
The truck driver was not impaired. The 32-year-old, who had sustained injuries of an unspecified severity, refused assistance from the ambulance crew—he signed a waiver. The fire department had to contain the oil spill he had caused.

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