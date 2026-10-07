On the A1
Drug User Crashes Into Truck and Just Drives On
A 32-year-old drug user from Steyr showed no remorse whatsoever. At 2:30 a.m. on Tuesday, he rear-ended a truck on the A1 near St. Florian, but didn’t even stop after the collision. The driver also refused to be taken to the hospital.
The rear-end collision occurred around 2:30 a.m. on Tuesday on the A1 Westautobahn near St. Florian. A 32-year-old man from Steyr had rear-ended a semi-truck driven by a 65-year-old Hungarian man. While the Hungarian driver stopped his vehicle, the 32-year-old continued driving until the Asten exit, where his car came to a stop due to extensive damage.
A witness called the police
A bystander reported the incident to the police, and the truck driver also filed a separate report. When the police arrived at the 32-year-old’s location, they noticed symptoms of impairment due to drug use. A subsequent medical examination confirmed that he was unfit to drive due to drug use. He refused to submit to a blood test. His driver’s license was revoked.
Fire department cleaned up the oil spill
The truck driver was not impaired. The 32-year-old, who had sustained injuries of an unspecified severity, refused assistance from the ambulance crew—he signed a waiver. The fire department had to contain the oil spill he had caused.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.