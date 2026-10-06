Pique und Shakira streiten über Besuchsregeln

Popstar Shakira und ihr Ex-Partner, der ehemalige spanische Fußballer Gerard Pique, sind am Dienstag in einem Prozess um die Besuchsregeln für ihre beiden Kinder in Barcelona vor Gericht erschienen.
Die Sängerin will die Zahl der Transatlantik-Flüge ihrer Söhne zwischen Miami in den USA, wo sie mit ihnen lebt, und Barcelona in Spanien, wo Pique wohnt, reduzieren, so ihr Anwaltsteam. Damit solle nicht die Zeit verringert werden, die die Kinder mit ihrem Vater verbringen.
Shakira begründet die geforderte Reduzierung der Reisen den Angaben zufolge damit, dass häufiges Reisen das emotionale und körperliche Wohlbefinden und das schulische Fortkommen der Kinder beeinträchtigen könnte. Nach ihrem Vorschlag soll Pique während kürzerer Schulferien nach Miami reisen, sodass die Kinder mehr Zeit in ihrem gewohnten Umfeld verbringen und ihre Routinen beibehalten können.
Trennung vor vier Jahren
Die 49-jährige Shakira und der 39-jährige frühere Abwehrspieler des FC Barcelona waren im Jahr 2011 zusammengekommen. Nach ihrer im Juni 2022 verkündeten Trennung zog die aus Kolumbien stammende Sängerin mit den beiden gemeinsamen Söhnen nach Miami. Pique blieb in Barcelona, verbringt aber jeden Monat und in den Schulferien Zeit mit den Kindern.
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