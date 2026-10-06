Pique und Shakira streiten über Besuchsregeln

Trennung vor vier Jahren

Die 49-jährige Shakira und der 39-jährige frühere Abwehrspieler des FC Barcelona waren im Jahr 2011 zusammengekommen. Nach ihrer im Juni 2022 verkündeten Trennung zog die aus Kolumbien stammende Sängerin mit den beiden gemeinsamen Söhnen nach Miami. Pique blieb in Barcelona, verbringt aber jeden Monat und in den Schulferien Zeit mit den Kindern.