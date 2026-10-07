At a bank branch
A 44-year-old woman went on a rampage and bit two police officers on the arms
A 44-year-old Nigerian woman completely lost control when police officers arrested her after she caused a disturbance at a bank branch in Grieskirchen. The woman bit both officers on the forearms and one of them on the lower leg as well.
The police were called on Tuesday after a 44-year-old Nigerian woman from the Grieskirchen district caused a loud disturbance at a bank branch in Grieskirchen. When the police arrived at the bank, the woman had still not calmed down and even lunged at the officers. Several attempts to calm the woman failed, so she had to be arrested.
She became aggressive while being handcuffed
While the handcuffs were being applied, she bit both police officers on the forearms and one on the lower leg. As a result, they suffered serious injuries and had to be treated at the hospital. The 44-year-old woman was also taken to a hospital.
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