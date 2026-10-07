„Gemischte Gefühle“ in der Bauwirtschaft

Weniger Neubau. menr An- und Umbau

Keine Trendwende gab es bei der Zahl der Baubewilligungen für den großvolumigen Neubau, die gegenüber dem Vorjahr schon im ersten Quartal um 8, 6 Prozent gesunken ist. In Niederösterreich fiel der Rückgang mit 4,7 Prozent zwar geringer aus. „Allerdings lag das Niveau bereits 2025 äußerst niedrig“, sagen Branchenkenner. Doch es gibt auch Positives am Bau: Zwar wird in Niederösterreich weniger neu gebaut, dafür aber umso mehr an- und umgebaut. Österreichweit stiegen in diesen Bereich die Baubewilligungen um 3,8 Prozent, in Niederösterreich sogar um 22,7 Prozent.