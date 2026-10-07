„Gemischte Gefühle“ in der Bauwirtschaft

Zuversichtlicher als zuletzt blicken Vertreter der Bauwirtschaft in die blau-gelbe Zukunft. Allerdings ziehen scheinbar schon wieder neue Gewitterwolken auf.
Weniger Pessimismus ist offenbar noch lange kein Zeichen von Optimismus. In der heimischen Bauwirtschaft hat sich die Stimmung zwar leicht verbessert – aber der zartrosa Hoffnungsschimmer am Horizont wird schon wieder von aufziehenden Gewitterwolken verdunkelt. Das zeigt die Auswertung aktueller Daten durch das Economica Institut.
Bester Wert seit Herbst 2024
Wie die Rückmeldungen zeigen, blicken Niederösterreichs Bauunternehmer etwas zuversichtlicher in die kommenden Monate. Zumindest zeigt das sogenannte Bauwirtschaftsradar der Wirtschaftskammer den besten Wert seit Herbst 2024 – auch wenn dieser noch immer im negativen Bereich liegt. Aber es baut sich bereits neuer Druck auf die Betriebe auf.
Die Betriebe in der Baubranche müssen konsequent entlastet werden!
Innungsmeister Günther Lehner
Bild: Barbara Nidetzky
„Wenn Material, Energie und Personal gleichzeitig teurer werden, können die Unternehmen die steigenden Kosten nicht beliebig auffangen“, betont Günther Lehner, Innungsmeister der Bauwirtschaft in NÖ. „Umso wichtiger sind Maßnahmen, welche die Betriebe entlasten“, fordert Kammerpräsident Wolfgang Ecker. Nicht nur die hohen Kosten, auch die leeren Auftragsbücher bereiten Sorgen: Im Sommer war eine deutliche Abschwächung bei den Bauaufträgen spürbar.
Weniger Neubau. menr An- und Umbau
Keine Trendwende gab es bei der Zahl der Baubewilligungen für den großvolumigen Neubau, die gegenüber dem Vorjahr schon im ersten Quartal um 8, 6 Prozent gesunken ist. In Niederösterreich fiel der Rückgang mit 4,7 Prozent zwar geringer aus. „Allerdings lag das Niveau bereits 2025 äußerst niedrig“, sagen Branchenkenner. Doch es gibt auch Positives am Bau: Zwar wird in Niederösterreich weniger neu gebaut, dafür aber umso mehr an- und umgebaut. Österreichweit stiegen in diesen Bereich die Baubewilligungen um 3,8 Prozent, in Niederösterreich sogar um 22,7 Prozent.
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