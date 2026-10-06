Round of 16 in Beijing
Winning Streak Ends! Kraus Falls in the Round of 16
Round of 16 at the WTA 1000 tournament in Beijing! Sinja Kraus is playing against the Czech world No. 34, Nikola Bartunkova. We’re covering the match live—see the live ticker below. Bartunkova won the first set 6-0.
Here’s the live ticker:
Sinja Kraus has reached the round of 16 at a WTA 1000 tennis tournament for the first time in her career. The 24-year-old from Vienna defeated Dajana Jastremska of Ukraine—who is two years her senior—6-1, 6-4 on Sunday in Beijing after 1 hour and 33 minutes. With this win, Kraus will re-enter the world’s top 80; 80th place was her best ranking to date. Her next opponent is the Czech player Nikola Bartunkova, who pulled off a major upset by defeating Aryna Sabalenka of Belarus 6-4, 6-3.
We hope you enjoy the match!
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