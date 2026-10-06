Winning Streak Ends! Kraus Falls in the Round of 16

Sinja Kraus has reached the round of 16 at a WTA 1000 tennis tournament for the first time in her career. The 24-year-old from Vienna defeated Dajana Jastremska of Ukraine—who is two years her senior—6-1, 6-4 on Sunday in Beijing after 1 hour and 33 minutes. With this win, Kraus will re-enter the world’s top 80; 80th place was her best ranking to date. Her next opponent is the Czech player Nikola Bartunkova, who pulled off a major upset by defeating Aryna Sabalenka of Belarus 6-4, 6-3.