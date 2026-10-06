The incident occurred in July
State Criminal Police Arrest Two Teenagers After Brutal Robbery
After three and a half months, investigators from the Upper Austria State Criminal Police Office arrested two young Afghans (ages 15 and 16). The pair is alleged to have beaten a 17-year-old Kosovar in Linz-Urfahr in mid-July and forced him to hand over cash by using severe physical violence and threatening him with a weapon.
On July 19, 2026, a 17-year-old Kosovar from Linz was attacked by two initially unknown perpetrators in Linz-Urfahr between 1:00 a.m. and 2:30 a.m., and then forced to hand over cash through severe physical violence and threats of armed violence.
Two young Afghans Suspected
The investigation led to two young Afghans—a 16-year-old from Kremsmünster and a 15-year-old from Wels—being named as suspects. On the orders of the district attorney’s office, the two boys were arrested on October 5, 2026—that is, yesterday—by officers from the State Criminal Police Office at their home addresses.
Knuckle Duster and Stun Gun
During the searches, which were also ordered, the brass knuckles—presumed to be the weapon used in the crime—as well as other prohibited weapons, including stun guns, were seized. During questioning, the suspects partially confessed. Both suspects were transferred to the Linz Correctional Facility.
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