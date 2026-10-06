State Criminal Police Arrest Two Teenagers After Brutal Robbery

On July 19, 2026, a 17-year-old Kosovar from Linz was attacked by two initially unknown perpetrators in Linz-Urfahr between 1:00 a.m. and 2:30 a.m., and then forced to hand over cash through severe physical violence and threats of armed violence.



Two young Afghans Suspected

The investigation led to two young Afghans—a 16-year-old from Kremsmünster and a 15-year-old from Wels—being named as suspects. On the orders of the district attorney’s office, the two boys were arrested on October 5, 2026—that is, yesterday—by officers from the State Criminal Police Office at their home addresses.



Knuckle Duster and Stun Gun

During the searches, which were also ordered, the brass knuckles—presumed to be the weapon used in the crime—as well as other prohibited weapons, including stun guns, were seized. During questioning, the suspects partially confessed. Both suspects were transferred to the Linz Correctional Facility.