Mit Kürbissen und Melonen 21 Autos beschädigt

Eine Spur der Verwüstung hinterließen Unbekannte in der Nacht auf Sonntag in den Bezirken Gänserndorf und Mistelbach. Zunächst stahlen sie bei zwei landwirtschaftlichen Direktvermarktern in Auersthal und Schönkirchen-Reyersdorf große Mengen an Wassermelonen, Kürbissen und Kartoffelsäcken. Laut Polizei dürfte die Beute in ein Fahrzeug verladen und während der anschließenden Fahrt durch das Weinviertel hinausgeworfen worden sein.