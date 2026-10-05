Mit Kürbissen und Melonen 21 Autos beschädigt

Erst gestohlen, dann als Wurfgeschosse verwendet: Unbekannte beschädigten im Weinviertel 21 geparkte Fahrzeuge mit Kürbissen, Wassermelonen und Kartoffeln. Die Beute stammte von zwei Direktvermarktern. Der Schaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.
Eine Spur der Verwüstung hinterließen Unbekannte in der Nacht auf Sonntag in den Bezirken Gänserndorf und Mistelbach. Zunächst stahlen sie bei zwei landwirtschaftlichen Direktvermarktern in Auersthal und Schönkirchen-Reyersdorf große Mengen an Wassermelonen, Kürbissen und Kartoffelsäcken. Laut Polizei dürfte die Beute in ein Fahrzeug verladen und während der anschließenden Fahrt durch das Weinviertel hinausgeworfen worden sein.
Erhebliche Dellen und beschädigte Scheiben
Insgesamt wurden 21 abgestellte Fahrzeuge mit den gestohlenen Feldfrüchten beworfen und beschädigt. Die Wurfgeschosse hinterließen teilweise erhebliche Dellen. Auch Scheiben und Fahrzeugbeleuchtungen wurden beschädigt. Die Schadenssumme dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.
Betroffen waren Fahrzeuge in Auersthal, Schönkirchen-Reyersdorf und Spannberg im Bezirk Gänserndorf sowie Großengersdorf, Ulrichskirchen, Obersdorf, Pillichsdorf und Bockfließ im Bezirk Mistelbach.
Hinweise an die Polizei erbeten
Die Täter sind bislang unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wolkersdorf unter 059133-3278 entgegen.
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