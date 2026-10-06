Serie „War“: „Das Drehbuch hat mich gefesselt“

Seit gestern läuft die neue Sky-Serie „War“ und begeistert die Fans mit spannender Handlung und hochkarätigen schauspielerischen Leistungen. krone.tv befragte den Top-Cast rund um Dominic West und Sienna Miller in London zum Projekt.
Macht, Geld und unerbittliche Kämpfe vor Gericht – die neue Sky-Serie „War“ hat kräftiges Drama-Potenzial, aber nichts mit einer teuren Materialschlacht samt Artillerie oder Infanterie zu tun. Der Kriegsschauplatz befindet sich im Gerichtssaal, denn im Zentrum der ersten acht Folgen steht ein erbitterter Rosenkrieg. Der britische Tech-Unternehmer Morgan Henderson (Dominic West) und Filmstar Carla Duval (Sienna Miller) wollen ihre Ehe beenden, doch schnell artet das Vorhaben in eine Schlammschlacht zwischen zwei Anwaltskanzleien aus.
krone.tv-Redakteurin Isabella Rosa Langer traf den stargespickten Cast in London zum Gespräch. „Anfangs dachte ich, das ist doch genauso zu dem, was ich vorher gemacht habe“ so West über seine Rolle, „aber dann las ich das Drehbuch und es hat mich völlig gefesselt und ich musste unbedingt weiterlesen. Das ist für gewöhnlich ziemlich selten, dass einen eine Geschichte so in den Bann zieht.“
Überzeugt wurde West nicht nur vom Drehbuch, sondern auch vom Cast. Miller und er kennen sich bereits seit mehr als 20 Jahren. „Gerade, weil wir ein Ehepaar spielen, wäre es schwierig gewesen, hätten wir uns nicht gekannt. Wir spielten aber schon zusammen Theater und kennen uns lange – diese Vertrautheit war für die Serie entscheidend.“
So ernst die Serienkulisse auch sein mag, hinter den Kameras hatten die Top-Stars sehr viel zu lachen. „James McArdle und ich hatten gar nicht so viele gemeinsame Szenen, aber wir konnten kaum im selben Raum sein“, lacht Miller. Der Theater-erprobte Schotte hatte jedenfalls auch den größten Spaß bei den Dreharbeiten. „Wir drehten einmal eine Szene, bei der Sienna nicht dabei sein konnte und ich musste dann meinen Teil vor einem leeren Stuhl spielen. Sienna sah sich das am Monitor an und hat die ganze Zeit gelacht. Wir haben wahrscheinlich alle um uns herum wahnsinnig gemacht, aber es war lustig.“
Das doch weitaus ernstere Endergebnis von „War“ sehen Sie ab sofort auf Sky.
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