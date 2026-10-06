Serie „War“: „Das Drehbuch hat mich gefesselt“

So ernst die Serienkulisse auch sein mag, hinter den Kameras hatten die Top-Stars sehr viel zu lachen. „James McArdle und ich hatten gar nicht so viele gemeinsame Szenen, aber wir konnten kaum im selben Raum sein“, lacht Miller. Der Theater-erprobte Schotte hatte jedenfalls auch den größten Spaß bei den Dreharbeiten. „Wir drehten einmal eine Szene, bei der Sienna nicht dabei sein konnte und ich musste dann meinen Teil vor einem leeren Stuhl spielen. Sienna sah sich das am Monitor an und hat die ganze Zeit gelacht. Wir haben wahrscheinlich alle um uns herum wahnsinnig gemacht, aber es war lustig.“