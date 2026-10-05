15 Millionen investiert und Frau als Werksleiterin

140 Millionen Relais im Jahr durch neue Fertigungsstraße

Dank der in der hausinternen Automatisierungsabteilung gebauten Fertigungsanlage verfügt das Unternehmen künftig über eine Produktionskapazität im Gesamtausmaß von 140 Millionen Relais pro Jahr. Auf der neuen Fertigungsstraße können zwei Relais pro Sekunde hergestellt werden.15 Millionen Euro wurden dafür investiert. Das Besondere dabei: Unterschiedliche Relaisfamilien können auf ein und derselben Produktionslinie gefertigt werden. Verwendet werden die elektronischen Bauteile unter anderem in Haushaltsgeräten, wie Waschmaschinen, Geschirrspülern, Trocknern und Wärmepumpen.